Появились подробности о смерти сына Ирины Понаровской: он скончался в ванной, пишет «Московский комсомолец».

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Окончательный вердикт будет известен после проведения экспертизы.

19 сентября Энтони Родд, 39-летний сын Ирины Понаровской, находился в своей квартире вместе с женой Анной Чайниковой и двумя детьми. После ужина семья разошлась по своим комнатам. Около 23:00 все легли спать, а Энтони отправился в душ.

По словам супруги, мужчина любил принимать контрастный душ перед сном — сначала очень холодный, затем горячий.

«Я привыкла к этому и не обратила внимания, — рассказала Анна. — Спокойно заснула, а примерно в 5 часов утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной льётся. Забежала, а Энтони лежит в пустой ванне, горячая вода из крана течёт, он не двигается. Я заметила у него на ноге ссадину, наверное, упал, когда стоял».

Судя по всему, смерть Энтони наступила несколько часов назад. По предварительной версии, причиной стал сердечный приступ.

Невестка Ирины Понаровской сообщила, что муж не принимал никаких лекарств или других препаратов.