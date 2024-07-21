Появились подробности аварии с легковым автомобилем и мотоциклом в Ряжске

В Ряжске в субботу, 20 июля, столкнулись автомобиль «Лада»-217030 и мотоцикл NanFang NF 150. Подробности аварии сообщает ИД «Пресса».

Напомним, ДТП случилось на улице Высотной у дома № 5. Автомобилем управлял 30-летний местный житель. А вот мотоциклист оказался несовершеннолетним. 17-летний водитель по предварительной информации, ехал по главной дороге, но водитель легковушки не уступил ему дорогу.

Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир пострадали. Они обратились за медицинской помощью в Ряжский межрайонный медицинский центр.

Проводится проверка, уточняются детали ДТП.