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Появились подробности аварии с легковым автомобилем и мотоциклом в Ряжске

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Ряжске в субботу, 20 июля, столкнулись автомобиль «Лада»-217030 и мотоцикл NanFang NF 150. Подробности аварии сообщает ИД «Пресса».

Напомним, ДТП случилось на улице Высотной у дома № 5. Автомобилем управлял 30-летний местный житель. А вот мотоциклист оказался несовершеннолетним. 17-летний водитель по предварительной информации, ехал по главной дороге, но водитель легковушки не уступил ему дорогу.

Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир пострадали. Они обратились за медицинской помощью в Ряжский межрайонный медицинский центр.

Проводится проверка, уточняются детали ДТП.

Появились подробности аварии с легковым автомобилем и мотоциклом в Ряжске

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