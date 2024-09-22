Воскресенье, 22 сентября, 2024

Появились новые подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

Автор: Алексей Самохин

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В Красноярском крае следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту гибели троих детей. По предварительным данным экспертов, смерть наступила в результате токсического воздействия неустановленного вещества, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования. В настоящее время родители и ещё один ребёнок находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая употребление продуктов с неизвестным веществом. В рамках расследования допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер амбулатории, родственники семьи. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проводится ряд судебных экспертиз.

К расследованию привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты Красноярского краевого СК России.

По данным СМИ, вечером в пятницу, 20 сентября, родители с четырьмя детьми ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине. Утром люди попали в больницу. Умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, затем скончалась их 11-летняя сестра. 

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