Появились новые подробности дела о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту гибели троих детей. По предварительным данным экспертов, смерть наступила в результате токсического воздействия неустановленного вещества, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования. В настоящее время родители и ещё один ребёнок находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая употребление продуктов с неизвестным веществом. В рамках расследования допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер амбулатории, родственники семьи. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проводится ряд судебных экспертиз.

К расследованию привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты Красноярского краевого СК России.

По данным СМИ, вечером в пятницу, 20 сентября, родители с четырьмя детьми ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине. Утром люди попали в больницу. Умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, затем скончалась их 11-летняя сестра.