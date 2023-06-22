Появились фото с места гибели 21-летнего хоккеиста Савина в Рязани

Telegram-канал RZN_life опубликовал фото с места гибели 21-летнего спортсмена Георгия Савина в Рязани.
Игрок подмосковного «Витязя» Савин погиб 22 июня. Он выпал с 18 этажа многоэтажки в Олимпийском городке. Сразу после гибели молодого человека следователи начали проверку.
Как сообщает РЕН ТВ, в момент трагедии Георгий Савин находился со своей девушкой в квартире дома, в котором выдавали жильё игрокам МХК «Рязань-ВДВ». Девушка Савина была в душе, когда спортсмен выпал из окна.
Сообщается также, что у Георгия были большие долги и трудности с карьерным продвижением.