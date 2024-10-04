Утром в пятницу, 4 октября, появилась информация о возможных изменениях в правительстве Рязанской области.

Региональные СМИ отреагировали на сообщение телеграм-канала «Рязанское закулисье» и опубликовали несколько заметок.

Автор канала пишет, что министр спорта Владислав Фролов ранее писал заявление об увольнении. Якобы тогда заявлению ход не дали, чиновнику предоставили возможность перезапустить работу ведомства. Но сейчас вопрос возник вновь, так как существует риск сорвать сроки строительства спортплощадки в Рыбном.

Ещё одна кандидатура, которой пророчат уход с должности, — руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Дорофеев. Ему ставится в вину отсутствие чёткой стратегии работы ведомства. Вопрос только по преемнику, говорится в сообщении.

Руководителя Главного архивного управления Александру Перехватову автор поста отправляет на пенсию.

Также автор сообщения не исключает появления в правительстве Рязанской области должности зампреда по ЖКХ, а министру транспорта Павлу Супруну пророчит карьерный рост, но не по линии ЖКХ.

Официальной информации о назначениях и увольнениях не поступало.