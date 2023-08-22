Появилась информация о гибели на СВО майора ВДВ Максима Гармашова

Телеграм-канал prohlad_no города Прохладный Кабардино-Балкарии сообщил о гибели во время проведения специальной военной операции гвардии майора Максима Сергеевича Гармашова.

По данным земляков, десантник погиб 16 августа во время боевой операции на территории ЛНР. Обстоятельства гибели военного не уточняются.

Максим родился 3 января 1981 года в селе Прималкинское Прохладненского района. В 2007 году закончил десантное училище в Рязани, после служил в Ставрополе.

С 24 февраля десантник принимал участие в специальной военной операции, награждён орденом Мужества за уничтожение самолёта Су-24 противника.

Прощание состоится 22 августа до 13:00 по адресу: село Прималкинское, улица Октябрьская, 296.