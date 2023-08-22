Вторник, 22 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Появилась информация о гибели на СВО майора ВДВ Максима Гармашова

7info
Фото: t.me/prohlad_no

Телеграм-канал prohlad_no города Прохладный Кабардино-Балкарии сообщил о гибели во время проведения специальной военной операции гвардии майора Максима Сергеевича Гармашова.

По данным земляков, десантник погиб 16 августа во время боевой операции на территории ЛНР. Обстоятельства гибели военного не уточняются.

Максим родился 3 января 1981 года в селе Прималкинское Прохладненского района. В 2007 году закончил десантное училище в Рязани, после служил в Ставрополе.

С 24 февраля десантник принимал участие в специальной военной операции, награждён орденом Мужества за уничтожение самолёта Су-24 противника.

Прощание состоится 22 августа до 13:00 по адресу: село Прималкинское, улица Октябрьская, 296.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Предприниматель пожаловался прокурору на управление транспорта мэрии Рязани

21 августа прокурор области Дмитрий Коданёв провел личный прием предпринимателей

Москвич, убивший мать и спрятавший труп под Рязанью, получил 9,5 лет колонии

В гараже на улице Фабрициуса мужчина поссорился с матерью, накинул на шею женщины резиновый ремень и задушил.

Выпускник Рязанского десантного училища Олег Уваров погиб во время СВО

О прощании с земляком рассказал глава Балашовского района Саратовской области Павел Петраков.

Самолёт Су-30см уничтожил разведывательный катер ВСУ в Чёрном море

Катер уничтожен ночью самолётом Су-30см морской авиации Черноморского флота недалеко от российских газодобывающих установок.

На улице Бирюзова порезали шедшего от остановки мужчину

Инцидент случился вечером понедельника, 21 августа. В 21.00 прохожий получил множественные колото-резаные раны.

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина»

Вечером 21 августа в Рязани эвакуировали ТРЦ "Малина".

Участники из 13 стран мира присоединятся к Форуму древних городов в Рязани

География участников в этом году широка — от европейских государств до стран карибского бассейна.

В Кальном внедорожник врезался в магазин

ДТП произошло на улице Кальная, 5, корпус 1. Подробности неизвестны.

Опубликовано видео Юлии Михайловой за полтора часа до смерти в Рязани

Знакомая Юлии считает, что алкоголя было много, «она просто морально не вывезла».

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на спортивной площадке

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на спортивной площадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Погибшие в коллекторе Москвы диггеры могли спастись

Восемь человек, которые пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, могли спастись, приводит РИА Новости слова диггера Даниила Давыдова. По последним данным, спасатели обнаружили пять тел. Трагедия произошла накануне во время ливня, который затопил коллектор. Как отметил собеседник агентства, там было сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока....

Популярный российский астролог назвала два знака, кого не пощадит оппозиция Марс-Нептун

Представителям этих знаков нужно быть начеку.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации