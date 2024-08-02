Появилась афиша празднования Дня города в Рязани

Опубликована афиша празднования Дня города в Рязани на 30 августа. Афишу разместило Управление культуры.

Торжества в честь 929-летия города пройдут 30 и 31 августа на различных локациях.

Мероприятия 30 августа будут объединены уже известными персонажами: Рязанским Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом, Авдотьей Рязаночкой.

Интерактив «Рязанский косорпуз – «и швец, и жнец, и на дуде игрец» в ЦПКиО познакомит с творчеством воспитанников рязанских школ искусств, предложит поучаствовать в интересных мастер-классах, квестах, исторических экскурсиях, народных играх.

На этой же площадке праздник продолжится музыкальным кубком КВН «Поющий косопуз – 2024». Специальный гость – команда Высшей лиги «РОВЕНЬКИ» г. Орёл.

Вечером Подбелка будет наполнена музыкой – там пройдет фестиваль уличных музыкантов.

Также 30 августа запланированы праздник Советского района в сквере Дворца Детского творчества, интерактивная программа в поселке Строитель, развлекательная программа в Солотче и другие мероприятия. Завершится праздничный день большим концертом на Лыбедском бульваре – в нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов, Рязанский губернаторский симфонический оркестр, группа VAVI и Леонард Ясько.

31 августа продолжим отмечать День Рождения любимого города. Будет много интересных мероприятий: рыбатлон на Рюминском пруду, гастрономический фестиваль и концерт на Лыбедском бульваре.

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