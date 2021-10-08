Поиски пропавшей Елены Логуновой возобновят 9 октября у трассы М5

В Рязани в субботу, 9 октября, вновь начнутся поиски пропавшей Елены Логуновой. Об этом изданию «Вид сбоку» рассказала мама девушки Наталья Кошелева.

Участвовать в поисках, которые начнутся у трассы М5, будет частный детектив Екатерина Шумякина.

«Мы начинаем поиски в тех местах, которые она очертила в ходе проведения собственного расследования», — написала Наталья Кошелева.

Сбор добровольцев для участия в поисках запланирован на 11:00 возле заправки Shell (193-й км трассы М5 «Урал»).

Как пишет портал «YA62», ПСО «ЛизаАлерт» пока не будет присоединяться к поисковым работам, поскольку основные силы волонтёров будут брошены на поиск грибников.