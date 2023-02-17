Пятница, 17 февраля, 2023
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Погрузка зерна в Рязанской области увеличилась на 10% в январе

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Image by ilovehz on Freepik

В январе 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 32,7 тысячи тонн, что на 10,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки приходится на станции Нижнемальцево Сасовского района и Ряжск-1.

Увеличение погрузки зерна достигнуто за счет наращивания объемов производства зерна местными сельхозпредприятиями, а также адресной работы железнодорожников с аграриями Рязанской области. Отправка зерна идет в разные регионы страны, в том числе, в Татарстан, Ярославскую, Калининградскую, Ленинградскую области и Краснодарский край.

Московская железная дорога полностью выполняет взятые на себя обязательства, развивая сервисы предоставления транспортно-логистических услуг и обеспечивая бесперебойную и своевременную доставку грузов.

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