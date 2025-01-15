Погрузка на железной дороге в Рязанской области выросла на 6,2 % в декабре 2024 года

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области в декабре 2024 года составила 931,4 тыс. тонн, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
За 12 месяцев, в том числе, погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 9,1 млн тонн (+ 4,6 % к январю-декабрю 2023 года);
- зерна – 696,2 тыс. тонн (+ 13%);
- химикатов и соды – 254,6 тыс. тонн (- 9,4%);
- лома черных металлов – 168,6 тыс. тонн (-13,4%);
- продуктов перемола – 105,2 тыс. тонн (+ 4%);
- строительных грузов – 49,3 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);
- промышленных товаров народного потребления – 27,4 тыс. тонн (+7,9%);
- метизов – 16,3 тыс. тонн (- 4,6%);
- остальных продовольственных товаров – 12,4 тыс. тонн (-9,6%).
В январе – декабре 2024 года погрузка составила 10,5 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в 2023 году.