Погружение в мир интриг и романтики: февральская афиша Рязанского музыкального театра

Рязанский музыкальный театр порадует зрителей захватывающими постановками в феврале. Зрители смогут насладиться уникальными спектаклями, которые перенесут их в мир историй полных страсти, интриг и эмоций.

«Бременские музыканты» (6+)

Когда: 1 февраля в 12:00 и 18:00, 2 февраля 12:00 и 18:00

Зрители погрузятся в историю о четверке друзей-музыкантов, которые отправляются в увлекательное путешествие. Вместе с Трубадуром они должны помочь ему справиться с Атаманшей и разбойниками, расположить к себе Короля и завоевать сердце Принцессы.

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«Проделки Ха­ну­мы» (12+)

Когда: 7 февраля в 19:00, 8 февраля в 18:00, 9 февраля в 18:00

Что же произошло в Тифлисе? О каких тайнах шепчутся женщины в Авлабаре? И о чём поют кинто на местном рынке? На этот раз сваха решает соперничать с Хану­мой, и борьба за право провести свадьбу князя Пантиашвили обернётся вихрем интриг, хитроумных манипуляций и стремительных перевоплощений. Кто одержит верх в этом захватывающем противостоянии двух свах? Кто сможет заполучить всех женихов и невест Авлабар?

«Римские каникулы» (12+)

Когда: 14 февраля в 19:00, 15 февраля в 15:00, 16 февраля в 16:00

Зрителей ждет путешествие по настоящему Риму. Город неописуемой красоты, таинственных масок и удивительных историй. Этот спектакль полон музыки и романтики. Только музыка может раскрыть тайны страниц истории и рассказать о незабвенных встречах.

Юлия Бычкова (6+)

Когда: 19 февраля в 19:00

Творческая встреча с Юлией Бычковой в рамках проекта «Театр без грима».

«Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)

Когда: 21 февраля в 19:00, 22 февраля в 18:00, 23 февраля в 18:00

Одна из самых известных и любимых комедий, «Тётка Чарлея», созданная английским драматургом Брэндоном Томасом, благодаря творчеству композитора Владимира Баскина и поэта Евгения Муравьева обрела новую жизнь в формате яркого и запоминающегося мюзикла. В этом произведении мастерски сочетаются остроумные шутки и искромётный юмор с тонкой и трогательной лирикой.

События разворачиваются в Англии, где студенты Чарли Уикем и Джек Чесней глубоко влюблены и стремятся встретиться со своими подругами Энни и Китти. Однако благовоспитанные девушки отказываются на свидание без присутствия взрослой женщины. Чарли получает неожиданную телеграмму: его тётя-миллионерша, которую он никогда не видел, собирается навестить его. Позиция кажется идеальной, но, к несчастью, вскоре выясняется, что тётка задерживается, а возлюбленные вот-вот прибудут. Тогда друзья решают обратиться за помощью к своему сокурснику, лорду Фрэнкерту Баберлею (Бабсу), который временно принимает на себя роль тёти Чарли, донны Розы.

«Бабий бунт» (12+)

Когда: 28 февраля в 19:00

Прошло уже не одно тысячелетие с тех пор, как на театральной сцене появился этот простой, но увлекательный сюжет: жизнь в казачьем хуторе текла размеренно. Мужчины проводили время за гуляньями, пробовали самогон, строго наказывали своих жен и наводили порядок с помощью кулака. Женщины, в свою очередь, терпеливо сносили их выходки и неустанно занимались домашними хлопотами. Ничто не предвещало беды, пока однажды в родные края не вернулась Настя. Она решила научить местных казачек новому взгляду на жизнь и привнести в их быт чуточку ума и разума.

Февраль станет ярким месяцем для всех любителей театра и музыки.