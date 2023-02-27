«Погоня» на трассе М5 закончилась стрельбой

Напряжённая погоня на трассе «Урал» под Луховицами Московской области закончилась стрельбой, ранена женщина, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, из Мордовии, куда ездили навестить пожилую родственницу, возвращались супруги из Москвы. На дороге их пытался подрезать водитель минивэна, когда вклиниться перед машиной не удалось, мужчина дважды выстрелил из травмата.

После этого супруги устроили «погоню» за стрелком, которая закончилась остановкой на дороге и новой стрельбой. На этот раз женщине пуля попала в бровь.

Журналисты пишут: если бы выстрел пришёлся на сантиметр ниже, пострадавшая была бы мертва. Впрочем, состояние 47-летней женщины «всё равно далеко от идеального».

Стрелка задержали. Выяснилось, что местного жителя не раз привлекали к ответственности «за всякие нехорошие излишества».