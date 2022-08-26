Пятница, 26 августа, 2022
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Погода в Москве в пятницу может побить температурный рекорд 70-летней давности

жара
Beach фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

Погода в Москве в пятницу может побить температурный рекорд 1969 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, 70 лет 26 августа назад метеостанция на ВДНХ зафиксировала плюс 28,9 градуса. Сегодня ожидается температура существенно выше рекордного значения. 

Синенков отметил, что рекорд ожидается именно за последние 70 лет, так как в 1938 году было +35 градусов в этот день.

В целом в столице сегодня ожидается +31…+33 градуса, без осадков. По области будет +29…+34 градуса.

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