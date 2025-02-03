Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Ефремов надеялся скоро вернуться домой

Руководитель отряда добровольцев «Тигр», вице-губернатор Приморского края и выпускник рязанского училища ВДВ Сергей Ефремов, погибший 2 февраля в Курской области, надеялся скоро вернуться домой. Об этом за несколько дней до гибели он рассказал РИА Новости.

Своё решение отправиться с бойцами отряда в Курскую область офицер комментировал так:

— Когда противник зашел на нашу землю, возникла ассоциация с 22 июня 1941 года. Такой подъем патриотический был. У нас отряд собрался в течение двух дней, и мы вылетели по распоряжению губернатора защищать Курскую землю. Надеюсь, что в ближайшее время боевую задачу выполним и вернемся домой.

Напомним, Сергей Ефремов погиб 2 февраля, когда возвращался с боевого задания. Отряд «Тигр» он возглавлял с 2022 года. В 2024 Ефремов стал вице-губернатором Приморья, курировал внутри политический блок. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации. Вместе они принимали участие в боях с ВСУ в Курской области.

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Сергей Ефремов окончил Уссурийское суворовское училище и Рязанское училище ВДВ. Ему был 51 год, у него остались жена и четверо детей.