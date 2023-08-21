Погибшие в коллекторе Москвы диггеры могли спастись

Восемь человек, которые пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям Москвы, могли спастись, приводит РИА Новости слова диггера Даниила Давыдова.

По последним данным, спасатели обнаружили пять тел. Трагедия произошла накануне во время ливня, который затопил коллектор.

Как отметил собеседник агентства, там было сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока. У попавших в западню было не более двадцати минут на спасение.

«Думаю, можно было спастись. В тех местах имеются две точки», – пояснил Давыдов.

Речь идет об укрытии над коллектором, которое не затапливается, а также о выведенном из эксплуатации участке тоннеля. Однако там гид никого не обнаружил.

Следователи возбудили уголовное дело по «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».