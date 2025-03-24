Погибшая под поездом школьница сделала перед смертью крупный денежный перевод

В Клинском городском округе Московской области под колёсами поезда погибла 17-летняя девушка, дочь участника СВО. Полиция выясняет, могла ли её смерть быть связана с действиями мошенников, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла 23 марта в районе платформы Ямуга — месте, куда девушка часто приезжала, чтобы делать фотографии у озера.

На месте происшествия очевидцы обнаружили её телефон, в котором были найдены странные записки и информация о крупном переводе. 21 марта девушка перевела 250 тысяч рублей неизвестному лицу — это были все её сбережения, которые она долго копила.

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Родственники уверены, что часть записок написана не её рукой. Особенно тревожной им показалась фраза:

«Мне вас не жалко, и вы меня не жалейте.»

По словам близких, это совсем не похоже на их дочь, которая всегда отличалась добротой и отзывчивостью.

В школе потрясены произошедшим. Учителя и одноклассники отмечают, что у девушки не было проблем с учёбой, а её отношения с семьёй и окружающими были тёплыми и доверительными.

Она жила с мамой, старшей сестрой, бабушкой и дедушкой, отец находится в зоне специальной военной операции.

Сейчас правоохранительные органы проверяют версию о мошенничестве, которое могло довести девушку до трагического поступка. Детали произошедшего выясняются.