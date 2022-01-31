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Понедельник, 31 января, 2022

Погибшая от рук сожителя адвокат в Белгородской области защищала своего убийцу

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Погибшая от рук сожителя адвокат в Белгородской области защищала своего убийцу

7info
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В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве сожительницы и её сестры, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, житель города Губкина убил свою сожительницу, женщину 1970 года рождения, после чего направился в село Аверино Губкинского района. Там он убил 56-летнюю сестру гражданской жены.

По данным СМИ, убитая — адвокат Елена Сушкова. Юрист защищала своего сожителя по делу о покушении на убийство. Она дождалась мужчину из колонии, откуда он вышел в 2015 году.

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По данным следствия, мужчина регулярно ссорился со своей сожительницей, о чём та рассказывала сестре. Родственница предлагала женщине расстаться с ним, сообщает Лайф.

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