«Погибнут миллионы»: найдено новое пророчество Жириновского о ядерной войне

Конфронтация между Индией и Пакистаном грозит ядерным конфликтом, говорится в предсказании основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которым поделился телеграм-канал «Военное дело».
По его мнению, разжигание подобного конфликта — часть глобальной спецоперации против Китая и России.
Авторы публикации уточнили, что политик сделал такой прогноз еще в 2004 году.
В последние дни отношения между Индией и Пакистаном обострились из-за теракта в регионе Джамму и Кашмир. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, погибли почти 30 человек.
Индийская разведка считает, что к этим событиям может быть причастен Пакистан.