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Новости мира

«Погибнут миллионы»: найдено новое пророчество Жириновского о ядерной войне

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Конфронтация между Индией и Пакистаном грозит ядерным конфликтом, говорится в предсказании основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которым поделился телеграм-канал «Военное дело».

«Погибнут 200 миллионов человек, не меньше», — отметил политик.

По его мнению, разжигание подобного конфликта — часть глобальной спецоперации против Китая и России.

Авторы публикации уточнили, что политик сделал такой прогноз еще в 2004 году.

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В последние дни отношения между Индией и Пакистаном обострились из-за теракта в регионе Джамму и Кашмир. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, погибли почти 30 человек.

Индийская разведка считает, что к этим событиям может быть причастен Пакистан.

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