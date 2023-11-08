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Поезд Деда Мороза в этом году впервые посетит Рязань

7info
Фото: www.rzd.ru

В этом году сказочный Поезд Деда Мороза впервые посетит Рязань, сообщает сайт МЖД.

Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника прибудет в город 26 декабря. В составе поезда «вагон-приёмная» Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и новый вагон «Кукольный театр» для проведения представлений, а также «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. Во главе состава — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в них временем посещения.

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