Поезд Деда Мороза прибудет в Рязань 26 декабря

Поезд Деда Мороза, совершающего путешествие вместе с внучкой Снегурочкой и волшебными помощниками по российским городам, приедет в Рязань уже завтра, 26 декабря. Юные жители и гости областного центра, а также их родители смогут встретиться с главным зимним волшебником на вокзале Рязань-2. Поезд прибывает в 10:35, отправляется в 13:20.

Во время стоянки поезда все желающие смогут принять участие в праздничной программе, подготовленной профессиональными артистами и аниматорами, попробовать блюда настоящей северной кухни в вагоне-ресторане, посетить вагон-лавку, в котором можно приобрести сувениры.

В передвижную резиденцию Деда Мороза входят также ретро-вагоны для игр и квестов, вагон-приемная главного волшебника. В этом году в состав поезда включен вагон – кукольный театр.

На вокзале Рязань-2 гостей ждет анимационная программа у Поезда Деда Мороза, которая начнется в 10:00. По заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в них временем можно посетить передвижную резиденцию и кукольный театр.