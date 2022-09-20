Подводная лодка «Рязань» отметила 40-летие

Атомоход «Рязань» отпраздновал 40-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина с участием членов подводного экипажа, ветеранов военной службы, депутата Рязанской городской думы Дмитрия Володина, а также студентов Рязанского железнодорожного колледжа.

Как отметил рязанский парламентарий, крейсер «Рязань» – это один из надёжных щитов нашей страны и её мирной жизни.

Дмитрий Володин: «Мы гордимся, что название нашего города лежит в основе именования субмарины К-44 – «Рязань». От всех депутатов городской думы, от всех рязанцев благодарю членов экипажа и ветеранов-подводников за смелость, доблесть и отвагу, за преданность нашей стране!»

Депутат рассказал об истории Военно-морских сил России, а ветераны-подводники поделились историями, посвящёнными годам службы.

Подлодка К-44 была спущена на воду в 1982 году. В 1998 году Рязанская область взяла шефство над субмариной, которая получила название «Рязань». 18 сентября исполнилось 40 лет со дня подъёма Военно-морского флага на атомном ракетном подводном крейсере К-44 – «Рязань».