Подруга бизнес-леди из Балаково не верит, что ее убили из-за любовника

Близкая подруга убитой предпринимательницы из Балаково Натальи Алешниковой не верят в виновность ее мужа и версию с любовником, пишет КП.
Накануне стало известно, что 47-летнюю женщину нашли в лесополосе с перерезанным горлом. Незадолго до этого неизвестные в масках затолкали ее в машину около дома увезли.
По одной из версий, у Натальи якобы был любовник, ее муж все узнал и решил расправиться с женой, чтобы не делить бизнес при разводе. Однако ее подруга не согласна с подобными доводами. При этом она напомнила, что ее супруг под следствием.
Муж покойной задержан на 48 часов на время проведения следственных действий.