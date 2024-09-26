Подруга бизнес-леди из Балаково не верит, что ее убили из-за любовника

Близкая подруга убитой предпринимательницы из Балаково Натальи Алешниковой не верят в виновность ее мужа и версию с любовником, пишет КП.

Накануне стало известно, что 47-летнюю женщину нашли в лесополосе с перерезанным горлом. Незадолго до этого неизвестные в масках затолкали ее в машину около дома увезли.

По одной из версий, у Натальи якобы был любовник, ее муж все узнал и решил расправиться с женой, чтобы не делить бизнес при разводе. Однако ее подруга не согласна с подобными доводами. При этом она напомнила, что ее супруг под следствием.

«У них были прекрасные отношения. Я не верю ни в любовниц, ни в любовников. Это так же странно, как и совершенно неожиданно. Похитить Наташу, перерезать ей горло! Не взять ни машину, ни деньги. Это не складывается ни в одну версию!» – отметила подруга.

Муж покойной задержан на 48 часов на время проведения следственных действий.