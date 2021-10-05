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Вторник, 5 октября, 2021
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Подросток, расклеивший записки с угрозами расстрелять школу в Новомичуринске, попросил прощения

Александр Ильин
Подросток, расклеивший записки с угрозами расстрелять школу в Новомичуринске, попросил прощения
Фото: соцсети

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Ученик из Новомичуринска Рязанской области, который угрожал расстрелять местную школу, раскаялся в содеянном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Валентина Сизова.

«Он очень расстроен, плакал, просил прощения… Я думаю, что он все понял… Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный», — заявила Сизова.

Директор отметила, что сейчас мальчик продолжает учиться в школе, образовательный процесс идёт спокойно. 

«Он учится… Он ребенок, он должен учиться», — сказала Валентина Сизова.

Уточняется, что с мальчиком и его родителями провели беседу работники социальной службы. А с ученикам школы напомнили о последствиях расклейки подобных записок.  

Напомним, школьник оставил угрозы о расстреле после получения двойки за самостоятельную работу.

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