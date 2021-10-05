Подросток, расклеивший записки с угрозами расстрелять школу в Новомичуринске, попросил прощения

Ученик из Новомичуринска Рязанской области, который угрожал расстрелять местную школу, раскаялся в содеянном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Валентина Сизова.
Директор отметила, что сейчас мальчик продолжает учиться в школе, образовательный процесс идёт спокойно.
Уточняется, что с мальчиком и его родителями провели беседу работники социальной службы. А с ученикам школы напомнили о последствиях расклейки подобных записок.
Напомним, школьник оставил угрозы о расстреле после получения двойки за самостоятельную работу.