Подросток, расклеивший записки с угрозами расстрелять школу в Новомичуринске, попросил прощения

Ученик из Новомичуринска Рязанской области, который угрожал расстрелять местную школу, раскаялся в содеянном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Валентина Сизова.

«Он очень расстроен, плакал, просил прощения… Я думаю, что он все понял… Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный», — заявила Сизова.

Директор отметила, что сейчас мальчик продолжает учиться в школе, образовательный процесс идёт спокойно.

«Он учится… Он ребенок, он должен учиться», — сказала Валентина Сизова.

Уточняется, что с мальчиком и его родителями провели беседу работники социальной службы. А с ученикам школы напомнили о последствиях расклейки подобных записок.

Напомним, школьник оставил угрозы о расстреле после получения двойки за самостоятельную работу.