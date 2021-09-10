Подросток из Ленобласти подожгла бороду бездомному ради просмотров в сети

В Ленинградской области 16-летняя девушка выложила в сеть видео, на котором она поджигает бездомному бороду. Об этом сообщает СУ СК по Ленинградской области.

На ролике видно, как подросток с подругой подходит к бездомному со словами: «Будем стричься?», после чего подносит горящую зажигалку к бороде человека. Сначала пострадавший не сопротивлялся, но затем попытался словами утихомирить молодёжь. В итоге они ушли, предупредив, что вернутся к нему ещё раз.

На видео, опубликованное в Instagram, обратили внимание правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи работают под личным контролем Александра Бастрыкина, главы СК РФ.