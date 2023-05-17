Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Подросток 15 лет заработал отёк мозга после 12 часов игры на компьютере

7info

Сургутский подросток заработал отёк мозга и эпилептический приступ из-за того, что играл в компьютер 12 часов подряд, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, 15-летний парень сообщил родителям, что идёт ночевать у друга, а сам вместе с ним пошёл играть. Вернулся домой только в 9 утра, проведя за компьютером 12 часов.

Мать вызвала скорую, когда сын стал невнятно разговаривать, а после упал и бился в судорогах.

Молодой человек пробыл в больнице неделю, у него диагностировали отмирание задней роговицы. Сейчас состояние парня постепенно улучшается.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанской области 18 мая ожидается до плюс 28 градусов

Ночная температура – от 5 до 10 градусов.

Яндекс добавил в Алису нейросеть нового поколения

Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек.

Мастер спорта из Мордовии Роман Ахматов погиб в Артёмовске

О гибели товарища в боях под Бахмутом (Артёмовском) сообщил спортивный клуб «Вымпел» ВКонтакте.

Мэрия предостерегает рязанцев от купания в водоёмах до старта сезона

Пляжи откроют лишь там, где качество воды соответствует гигиеническим требованиям.

Рязанский музыкальный театр представил репертуар на июнь

Зрителям покажут музыкальную комедию, поэтическую программу, символ оперу и оперетту.

17 мая рязанцев приглашают понаблюдать в телескоп Международную космическую станцию

Записаться на экскурсию можно через Rznastro до 20 часов.

День города в Рязани планируют провести 26 августа

Окончательно дату Дня города назовут на заседании Рязгордумы.

Экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Грачёв отправился в зону спецоперации

По словам Сафронова, его друг занимается организацией медпомощи бойцам на первой линии.

МЧС предупредило жителей Рязанской области о высокой пожарной опасности

4-й класс пожарной опасности сохраняется в большинстве районов региона.

Житель Касимовского района хранил дома самодельный пистолет и патроны

Подозреваемый сообщил, что хранил оружие для самообороны.

Житель Сирии провёл под завалами 3 месяца и остался жив

16 мая сотрудники спасательных служб достали сильно истощённого мужчину и отправили его в больницу.

В ближайшие годы Рязанской области появятся новые спортивные объекты

Речь идёт о новых ФОК, теннисных площадках, крытых катках и 50-метровом бассейне в Рязани.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации