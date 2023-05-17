Подросток 15 лет заработал отёк мозга после 12 часов игры на компьютере

Сургутский подросток заработал отёк мозга и эпилептический приступ из-за того, что играл в компьютер 12 часов подряд, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, 15-летний парень сообщил родителям, что идёт ночевать у друга, а сам вместе с ним пошёл играть. Вернулся домой только в 9 утра, проведя за компьютером 12 часов.

Мать вызвала скорую, когда сын стал невнятно разговаривать, а после упал и бился в судорогах.

Молодой человек пробыл в больнице неделю, у него диагностировали отмирание задней роговицы. Сейчас состояние парня постепенно улучшается.