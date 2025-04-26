Подростки забирали флаги с могил участников СВО

22 и 23 апреля с центрального кладбища Скопина с могил участников специальной военной операции исчезли флаги. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Полицейские, выехавшие на место, выяснили, что с могил пропали 21 флаг, принадлежащие к различным войскам.

Сотрудникам правопорядка понадобилось два дня, чтобы раскрыть дело и установить личности подозреваемых. Одному из злоумышленников 18 лет, двум другим по 12 и 13 лет. Юноши рассказали, что злого умысла в их действиях не было, они решили собрать коллекцию флагов.

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С участниками инцидента и их родителями провели профилактические беседы. Вопрос о дальнейшей судьбе молодых людей пока решается.