Суббота, 26 апреля, 2025
6.7 C
Рязань
Происшествия

Подростки забирали флаги с могил участников СВО

Анастасия Мериакри

22 и 23 апреля с центрального кладбища Скопина с могил участников специальной военной операции исчезли флаги. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Полицейские, выехавшие на место, выяснили, что с могил пропали 21 флаг, принадлежащие к различным войскам.

Сотрудникам правопорядка понадобилось два дня, чтобы раскрыть дело и установить личности подозреваемых. Одному из злоумышленников 18 лет, двум другим по 12 и 13 лет. Юноши рассказали, что злого умысла в их действиях не было, они решили собрать коллекцию флагов.

Реклама

С участниками инцидента и их родителями провели профилактические беседы. Вопрос о дальнейшей судьбе молодых людей пока решается.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.