Подробный гороскоп для всех знаков на 2025 год: Близнецы — в ожидании наследства, Львы — на грани выгорания

Через несколько месяцев начнётся 2025 год. Какие перспективы и шансы, несчастья и трудности принесёт он каждому знаку Зодиака? По всей видимости, наступает время больших возможностей — изменения ждут каждого из нас. Но многим придётся преодолеть различные кризисы, связанные с работой, отношениями и состоянием здоровья.

Ольга Черемнова, фото из личного архива эксперта

О том, что в новом году стоит ожидать всем знакам Зодиака, рассказала астролог Ольга Черемнова. 7info публикует подробный гороскоп, составленный экспертом.

Овен

Работа: самое пиковое благоприятное время будет зимой и осенью. В эти периоды можно думать о повышении и масштабах. Лето и весна лучше отложить для таких вопросов, так как они не принесут желаемого результата.

Отношения/любовь/семья: год затишья, и кардинальных перемен не стоит ожидать. В отношениях попробуйте чаще бывать со второй половинкой на свиданиях и прогулках на природе. Это придаст вашей паре сил и впечатлений. Не стоит многого ждать от новых знакомств: любовь придёт, когда вы ее не ждете. Уделите внимание детям и родителям, навещайте их хоть иногда.

Финансы: лучший год для финансовых вложений, приумножений, просьб о повышении зарплаты или поиска новых прибыльных контрактов и сделок. Год возможностей и перспектив.

Здоровье: не забывайте о здоровье. Спорт и массаж дадут вам энергию и силы. Обратите внимание на суставы, сосуды и лёгкие.

Телец

Работа: ожидается много рутинной работы, может показаться, что нет ей конца и края. Не спешите расстраиваться и думать, что всё одно и то же. Всё, что сделано сейчас, принесёт пользу чуть позже. Помните, сперва может не вериться, что это имеет смысл, но потом вы поймёте, что все не зря.

Отношения/любовь/семья: флирт и лёгкие романтические увлечения принесут весна и осень. Лето проведите с семьёй и обязательно совершите поездки на природу, если хотите укрепить отношения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою вторую половинку. Не опирайтесь на прошлый печальный опыт, больше оптимизма: это знакомство может закончиться любовью и семьей.

Финансы: год стабильного роста в деньгах. Возможно, вам предложат новую работу с более высоким доходом. Важно сделать всё, чтобы приумножить свои деньги, не транжирьте их.

Здоровье: обратите внимание на спину, плечи и шею. Не игнорируйте их, чтобы избежать простуд. Не копите в себе обиды.

Близнецы

Работа: если у вас не ладилось с работой и вы были в поиске, звёзды открывают вам врата для нового. Не упустите шанс, вам понадобится уверенность в начинании новых дел. Прислушивайтесь к советам, но умейте анализировать и создавать своё видение ситуации.

Отношения/семья/любовь: есть хорошие шансы узаконить отношения. Если вы искали лучший период, вот он. Если у вас ещё нет партнёра, звёзды благоволят встретить своего человека и быстро развить отношения. Этот год может принести пополнение в семье.

Финансы: если хотите в этом году быть всегда при деньгах, не занимайте и не давайте деньги в долг. Избегайте лишних трат. Ваша открытость с людьми развернётся вам в пользу и приведёт к улучшению финансового положения. Есть вероятность наследства и лёгких денег, но держите себя в руках, не влезайте в сомнительные проекты.

Здоровье: пришло время отказаться от вредных привычек, чтобы повысить уровень энергии и улучшить самочувствие. Откажитесь от поздних вечеринок, ложитесь спать до 23:00. Обратите внимание на желудок и пищеварительную систему.

Рак

Работа: если вы работаете в найме и задумываетесь об открытии своего дела, это не лучшее время бросать работу и начинать новое. Если хотите, начинайте это делать параллельно, но для начала накопите начальный капитал. Тщательно выбирайте партнёров для работы. От этого зависит результат. Все важные решения отложите на конец осени. Результаты будут гарантированы, если проявить упорство и применить свои таланты и опыт.

Отношения/семья/любовь: помощь и поддержка друзей и близких понадобятся в этом году. Не забывайте: что бы ни произошло, они у вас есть, и к ним нужно обращаться. Ваши родные — это ваша опора, уделяйте им время и балуйте их приятностями. В отношениях всё стабильно. Если хотите добавить в них эмоций и страсти, начните говорить друг с другом и вспомните, как всё начиналось. Добавьте красок, и ваши отношения станут ближе, чем раньше.

Финансы: в этом году может быть больше трат, чем раньше. К деньгам нужно относиться серьезнее и думать о будущем. Вашим родным понадобится финансовая помощь. Но при этом не забывайте и про себя. Больших взлётов в доходах весной и осенью лучше не ждать, а вот к концу года грядут значительные поступления. Не отказывайтесь от работы, ведь деньги идут к деньгам. Во всех переговорах участвуйте сами и интересуйтесь ходом сделки — это принесёт вам дивиденды.

Здоровье: берегите ноги в прямом и переносном смысле. Суставы требуют внимания и аккуратности. Не забивайте дурными мыслями, тревогами и переживаниями голову, чтобы не болела. Свежий воздух перед сном и тишина настроят вас на спокойный сон. А хороший отдых наполняет энергией и дает силы всему организму.

Лев

Работа: то густо, то пусто. Конечно, отдых тоже нужен после многой работы. Год принесёт востребованность и новые краткосрочные заказы, которые улучшат финансовое положение. В целом год плодотворной работы: вы — прекрасный специалист, и звёзды вознаградят вас за упорство и труд. Выбирайте в партнёры по работе людей, с которыми сможете создать большее.

Отношения/любовь/семья: отношения, которые есть, будут крепчать, и общие интересы ещё больше сблизят вас. Не волнуйтесь за детей, с ними всё будет хорошо. Проводите больше времени вместе и найдите занятия, которые будут интересны каждому члену семьи. Романтика и страсть в этом году как никогда будут проявляться во взаимоотношениях. Только не спешите вываливать все свои чувства всем подряд; знайте, кому рассказывать секреты, а кому нет.

Здоровье: берегите глаза, давайте им отдых от гаджетов. Обследуйте глаза и берегите печень. Не надо тревожиться по поводу и без. Берегите свои жизненные силы, чтобы не получить выгорание. Найдите хобби, которое будет приносить вам радость и расслабление

Дева

Работа: вас ждёт стремительный карьерный рост, но на каждом этапе придётся прилагать усилия. Не забывайте тех, кто был с вами с самого начала, — они поддержат вас и помогут закрепиться на вершине. Ваши мечты могут сбыться, если вы будете идти к цели с твёрдым намерением достичь желаемого.

Отношения/семья/любовь: весной и осенью возможны разочарования в личной жизни и даже расставания. Однако не стоит огорчаться: на освободившееся место придёт достойный партнёр.

Финансы: финансовый рост будет заметен в каждом сезоне. Это ваш год! У вас появится множество возможностей для осуществления своих мечтаний. Сначала реализуйте свои цели, потом помогайте родным родным. Этот год благоприятен для инвестиций, особенно в недвижимость.

Здоровье: не забывайте об отдыхе и уединении, несмотря на бурные изменения в карьере. Путешествия помогут восстановить силы. Следите за здоровьем горла и зубов, а также не забывайте ложиться спать вовремя и восполнять запасы энергии.

Весы

Работа: готовьтесь к событиям, на которые вы не сможете повлиять. Это может показаться неприятным, но такие перемены в итоге станут началом чего-то нового. Не расстраивайтесь — к концу осени ситуация изменится в лучшую сторону. Экспериментируйте и ищите новые пути!

Отношения/cемья/любовь: не будьте навязчивыми — ваше никуда от вас не денется. Бесперспективные связи, даже длительные, могут закончиться. В браке не копите недовольство, решайте проблемы сразу, не рубите сгоряча. Будьте внимательны к близким и старайтесь не делить их на «хороших» и «плохих».

Финансы: год будет успешным, особенно во второй половине. Инвестируйте в себя, в саморекламу и развитие бизнеса. Это принесёт вам новых клиентов и долгожданную прибыль. Не рассчитывайте на случайный доход — получайте то, что заработали и заслужили.

Здоровье: спокойствие — залог вашего хорошего самочувствия. Перестаньте накручивать себя. Так нормализуется и давление, и сон. Научитесь управлять эмоциями.

Скорпион

Работа: пришло время проявить амбиции и упорство для карьерного роста. Важно разобраться в своих целях и выбрать направление, которое даст толчок к развитию. Возможны новые предложения или смена работы на более перспективную. Для владельцев бизнеса настало время расширения и открытия новых направлений.

Отношения/семья/любовь: семья — ваш надёжный тыл. Уделяйте больше времени партнёру, развивайте свои хобби — они могут принести новые идеи и возможности. Одинокие Скорпионы могут встретить свою половинку весной, поэтому выходите в свет и знакомьтесь.

Финансы: будьте внимательны в финансовых вложениях, избегайте азартных игр и сомнительных сделок. Однако в этом году будут удачные шансы для улучшения финансового положения.

Здоровье: обида и самоедство могут негативно сказываться на здоровье. Обратите внимание на почки, поясницу и копчик.

Стрелец

Работа: возможно, вы смените место работы или сферу деятельности, и это будет удачным решением. Но значительные результаты проявятся только во второй половине года. Если вы пока не знаете, чем хотите заниматься, оставайтесь на прежнем месте и не совершать поспешных шагов.

Отношения/семья/любовь: этот год заставит вас задуматься о серьёзных отношениях и семье. Если у вас взрослые дети, придётся вместе решить, куда им двигаться дальше. Если вы уже в отношениях, прекратите обиды – они из-за усталости. Возможно, преодолеть кризис поможет отпуск.

Финансы: рост финансов ожидается во второй половине года. Возможна успешная сделка, которая принесёт дополнительный доход. Рассмотрите возможность монетизировать своё хобби.

Здоровье: витамины и микроэлементы стоит проверить весной. Будьте осторожны с экстремальными видами спорта – суставы и лёгкие окажутся слабыми местами.

Козерог

Работа: ваше трудолюбие будет вознаграждено признанием и новыми предложениями. Год благоприятен для новых проектов и сделок. Владельцам бизнеса придётся много работать, но это положительно скажется на финансах.

Отношения/любовь/семья: ваши близкие – ваши союзники, и они поддержат вас. Одиноким Козерогам пора оставить прошлые обиды и строить новые отношения. Если же вы хотите возобновить старые отношения, сначала подумайте, а нужно ли это вам.

Финансы: финансовый успех будет сопровождать вас в этом году. Однако будьте осторожны с вложениями, особенно в недвижимость.

Здоровье: обратите внимание на питание, здоровый сон и физическую активность. Избавьтесь от тревожных мыслей, чтобы сохранить здоровье.

Водолей

Работа: ваша интуиция и способность находить контакт с людьми помогут вам в решении рабочих вопросов. Год принесёт приятные перемены, которые изменят жизнь к лучшему. Не бойтесь перемен – они принесут только хорошие результаты.

Отношения/семья/любовь: одинокие Водолеи могут встретить свою половинку и даже вступить в брак. Тем, кто уже в отношениях, стоит сблизиться с партнёром – это год восстановления чувств.

Финансы: много шансов для улучшения финансового положения. Внимательно следите за тратами и следите за сроками возвращения долгов.

Здоровье: стоит пройти плановое обследование, даже если вы не привыкли обращаться к врачам. Важно поддерживать баланс между работой и отдыхом.

Рыбы

Работа: этот год принесёт значительные изменения в карьере. Хотя начало года может быть непростым, к середине осени вас ждут отличные перспективы.

Отношения/семья/любовь: необходимо разобраться с прошлыми отношениями. Новые отношения будут более успешными, но если вы уверены, что встретили любовь всей жизни. Не упустите этот шанс.

Финансы: Рыбы могут увеличить доход, если научатся сохранять и приумножать деньги. Вторая половина года принесёт прибыль тем, кто упорно трудится.

Здоровье: обратите внимание на иммунитет, бронхи и печень. Учитесь расслабляться и поддерживать тело в тонусе.