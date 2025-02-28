Подробности двойного убийства в Рязани сообщил Следком

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, днём 27 февраля 2025 года подозреваемый находился в гостях у знакомых — 38-летней женщины и 41-летнего мужчины. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошёл словесный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс потерпевшим несколько ударов ножом в область грудной клетки. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. После совершённого преступления злоумышленник покинул квартиру и скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при содействии сотрудников органов внутренних дел подозреваемый был установлен и задержан. Орудие преступления обнаружено и изъято.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось об обнаружении двух трупов в квартире жилого дома на улице Советской Армии.