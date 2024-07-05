Пятница, 5 июля, 2024

Подрядчика оштрафовали на 2,5 млн за срыв строительства пожарного депо в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

В Рязанской области подрядчика оштрафовали за нарушение сроков строительства пожарного депо, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ноябре 2022 года было заключено соглашение между ГКУ «Управление капитального строительства Рязанской области» и ООО «Тамбовская строительная компания». Стоимость контракта составила более 62 миллионов рублей, он предусматривал строительство пожарного депо в р. п. Александро-Невский.

Подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок, была выполнена лишь незначительная часть работ на сумму 10 миллионов рублей.

Из-за срыва сроков контрактных обязательств прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении организации по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту»). По результатам рассмотрения дела юридическому лицу был назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

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