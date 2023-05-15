На главнуюНовости Рязани 15.05.2023 17:23 Подрядчик заменит испорченное в сквере на Краснорядской улице игровое оборудование 7info7 В сквере на улице Краснорядской неизвестные повредили детское игровое оборудование. Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрошена информация с камер видеонаблюдения. — Ремонт элементов будет осуществлен подрядчиком, — говорится в сообщении. Читайте также Тело убитой рязанки Логуновой целую ночь лежало в гараже на окраине города Рожков и Мясников приглашают рязанцев на шоу «Ваши пельмени» Три дня в рязанской Горроще будут отключать электроэнергию В Рязани полицейские остановили пьяного подростка за рулём «одиннадцатой» Астролог Володина рассказала о возможностях, которые наступят после ретроградного Меркурия Василиса Володина выпустила предостережение в связи с выходом Юпитера из Овна Пророк с Донбасса заявил, что Зеленского «скоро не будет» Китайский провидец предрёк череду заказных политических убийств Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Тело убитой рязанки Логуновой целую ночь лежало в гараже на окраине города Телефон с вещами муж убитой выкинул в мусорный контейнер. Рожков и Мясников приглашают рязанцев на шоу «Ваши пельмени» "Ваши пельмени" приедут в Рязань уже совсем скоро! Три дня в рязанской Горроще будут отключать электроэнергию Причина отключений – проведение работ на воздушной линии. В Рязани полицейские остановили пьяного подростка за рулём «одиннадцатой» Автомобиль принадлежал знакомому молодого человека. В Рязани продолжается реконструкция участка проезда Шабулина Работы идут на участке от Московского шоссе до Северной окружной дороги. 16 мая в Рязанской области ожидается до плюс 23 градусов Ночью воздух остынет до 3-8 градусов выше ноля. 118 пожаров ликвидировано в Рязанской области за неделю С 8 по 14 мая пожары в регионе унесли жизни 4 человек, двое пострадали. Специалист РНПК Александр Назаркин занесён на Доску почёта Рязанской области Свидетельство Александру Павловичу вручил губернатор Павел Малков на торжественной церемонии. В Рязани прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Павла Малкова Министр отметил большое внимание к спорту в регионе и положительно оценил работу с инвесторами в его развитие. Умерла преподаватель Рязанского госуниверситета Татьяна Селиванова С 1997 по 2008 год Татьяна Владимировна работала в должности ответственного секретаря приемной комиссии РГПУ имени С.А. Есенина. Центр «Сосновый бор» предлагает семейную реабилитацию участникам СВО и их семьям Центр в Солотче предлагает трудовую адаптацию, психологические тренинги, адаптивные спортивно-оздоровительные мероприятия и совместный отдых и досуг. Рязанка Любовь Толкалина сыграла главную роль в сериале на телевидении Наша землячка, уроженка деревни Михайловка, сыграла Ольгу - мать главного героя Артёма.