Понедельник, 15 мая, 2023
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Подрядчик заменит испорченное в сквере на Краснорядской улице игровое оборудование

7info7

В сквере на улице Краснорядской неизвестные повредили детское игровое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрошена информация с камер видеонаблюдения.

— Ремонт элементов будет осуществлен подрядчиком, — говорится в сообщении.

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