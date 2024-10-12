Суббота, 12 октября, 2024

Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Глава администрации Рязани Виталий Артемов оценил темпы строительства новой школы в Олимпийском городке, сообщает пресс-служба мэрии. 

Во время прошлого выезда, который прошел 25 сентября, подрядчику поручили нарастить темпы работ, привлечь на объект дополнительные бригады. 

В данный момент дополнительные бригады приступили к работе, график производства восстановлен. Сейчас идет монтаж кровли на одной из секций, возводятся стены четвертого этажа и перекрытия актового зала. 

На объекте активно ведутся фасадные работы, устанавливаются окна для закрытия «теплого» контура. 

Следующая встреча с подрядчиком намечена на начало ноября.

Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани
Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани
Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани
Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани
Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани
Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани

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