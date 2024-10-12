Подрядчик ускорил темпы строительства школы в Олимпийском городке Рязани

Глава администрации Рязани Виталий Артемов оценил темпы строительства новой школы в Олимпийском городке, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время прошлого выезда, который прошел 25 сентября, подрядчику поручили нарастить темпы работ, привлечь на объект дополнительные бригады.

В данный момент дополнительные бригады приступили к работе, график производства восстановлен. Сейчас идет монтаж кровли на одной из секций, возводятся стены четвертого этажа и перекрытия актового зала.

На объекте активно ведутся фасадные работы, устанавливаются окна для закрытия «теплого» контура.

Следующая встреча с подрядчиком намечена на начало ноября.