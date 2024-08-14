Подрядчик собирается ускорить темпы строительства поликлиники № 11 в Рязани

Строительство нового здания поликлиники № 11 в Рязани идёт с отставанием от графика, подрядчик собирается ускорить темп работ.

Строительный объект недавно посетили члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Роман Калинин, Анна Иванова и Юлия Феоктистова, сообщает сайт регионального отделения партии.

Представитель подрядчика Андрей Иванов сообщил, что отставание от графика не превышает трёх недель. Строители имеют возможность ускориться и собираются это сделать, отметил Роман Калинин.

На данный момент строители завершают возведение цокольного этажа, начинается заливка перекрытий. Залита плита под котельную.