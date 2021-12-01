Подрядчик назвал срок завершения строительства скейт-площадки в Касимове

Минтерпол Рязанской области контролирует расходование субсидий на реализацию проектов региональной программы «Поддержка местных инициатив».

30 ноября в Касимове представители министерства осмотрели территорию стадиона «Спартак», где в рамках программы идет строительство скейт-площадки.

Согласно контракту работы должны быть выполнены до конца сентября текущего года. В настоящий момент завершено устройство бетонного основания площадки с бордюрным камнем по периметру, конструкции скейт-площадки установлены не полностью.

Вместе с инициаторами проекта, представителями управления по капстроительству и ЖКХ г. Касимов, подрядчиком и местными активистами оценили ход работ, обсудили вопросы устранения выявленных недостатков, а также вопросы освещения и содержания площадки.

Подрядчика проинформировали об ответственности за неисполнение условий контракта и обязательствах по устранению выявленных дефектов. Подрядчик гарантирует завершение работ до 20 декабря 2021 года.