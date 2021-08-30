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Понедельник, 30 августа, 2021
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Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки оставил записку

Никита Брыкин
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки оставил записку

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Родственница одного из подозреваемых в совершении жестокого убийства и изнасилования 15-летней девочки в Башкирии заявила об оставленной парнем записке, пишет РЕН ТВ.

Молодой человек утверждает, что его «избивали и заставили». Накануне суд арестовал мужчин 21 и 24 лет на два месяца. Накануне стало известно, что они сознались в совершении преступления.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, компания несовершеннолетних отмечала день рождения. В какой-то момент к ним присоединились двое парней постарше.

Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Ночью, когда все участники вечеринки разошлись, парни изнасиловали жертву, после чего задушили ее и спрятали вблизи дома в яме.

Подруга погибшей заметила, что девушка не любила шумные компании и предпочитала проводить время дома, а также хорошо ладила со всеми и была неконфликтным человеком.

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