Подозреваемого в убийстве 18-летней липчанки задержали

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Следователи задержали подозреваемого в убийстве 18-летней липчанки. Тело девушки нашли за гаражом в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Девушка пропала 9 августа. Тогда ее поиском занялись правоохранители и волонтеры. Однако в воскресенье, 15 августа, тело жительницы Лебедянского района нашли за гаражом на улице 9 мая. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего жителя Лев-Толстовского района.

Следователи считают, что вечером 9 августа девушка приехала вместе с подозреваемым в областной центр к общему знакомому. Находясь в одной из комнат общежития парень несколько раз ударил подругу кулаком по голове. От этого девушка потеряла сознание.

— Тело 18-летней липчанки без признаков жизни почти двое суток пролежало в комнате. После подозреваемый вместе с хозяином комнаты вынесли девушку из общежития и спрятали в кустах за гаражом, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый частично признал вину, выдвинув свою версию произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.