Подозреваемого в убийстве 18-летней липчанки задержали

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 18-летней липчанки. Тело девушки нашли за гаражом в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Девушка пропала 9 августа. Тогда ее поиском занялись правоохранители и волонтеры. Однако в воскресенье, 15 августа, тело жительницы Лебедянского района нашли за гаражом на улице 9 мая. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего жителя Лев-Толстовского района.
Следователи считают, что вечером 9 августа девушка приехала вместе с подозреваемым в областной центр к общему знакомому. Находясь в одной из комнат общежития парень несколько раз ударил подругу кулаком по голове. От этого девушка потеряла сознание.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый частично признал вину, выдвинув свою версию произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.