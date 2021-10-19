Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде оказалась больна шизофренией

Следователи прокомментировали задержание 40-летней Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, пишет МК.

По предварительной версии, женщина заманила к себе домой двух девочек, после чего одну из них отпустила, а вторую – убила.

Как стало известно, ее задержали, злоумышленницу доставят в следственные органы для проведения следственных действий.

По данным Telegram-канала Life Shot, Ланскую нашли в городе Беломорск в 800 километрах от места преступления.

Уточняется, что женщина страдает шизофренией, ее детей отправили в детский дом после лишения родительских прав.