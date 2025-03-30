С 1 апреля подорожает стоимость проезда в маршрутках № 241 Рыбное — Рязань. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Проезд подорожает на пять рублей. Стоимость билета по проезду от Рыбного до Рязани будет составлять 90 рублей, а от микрорайона Черёмушки до Рязани — 75 рублей.

Напомним, с 1 апреля изменится схема движения маршрута № 241 Рыбное — Рязань. Маршрут изменён для безопасности перевозок после ДТП, в котором погибли люди.

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По новой схеме движения маршрутка будет заезжать в микрорайон города Рыбное, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко.