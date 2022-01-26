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Среда, 26 января, 2022
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Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль

7info7

Сегодня в здании «Скопинского комплексного центра социального обслуживания населения Рязанской области» для подопечных отделения дневного пребывания артистами театра «Тряхнем стариной» был показан спектакль «Нелюбо — не слушай», который познакомил зрителей с творчеством русского писателя, этнографа, сказочника и художника, преподавателя живописи Степана Григорьевича Писахова.

— На сцене девочки с помощью  народных костюмов смогли передать красоту  нашей природы, рассказать о традициях и обычаях народа. Каждый сюжет — отдельная история, уникальные персонажи и безобидный юмор. В очередной раз убеждаешься, насколько богата Россия на сказки и быль, — говорит руководитель театральной группы Елена Ильина.

Спектакль зрителям пришелся по душе, сценарий сразу по нескольким произведениям автора держал в интриге зрителей до конца. И как итог — громкие и продолжительные аплодисменты.

  • Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль
  • Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль
  • Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль
  • Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль
  • Подопечным Скопинского центра социального обслуживания показали спектакль

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