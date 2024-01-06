Подмосковье стало лидером по количеству производителей мяса в России

Как сообщает сервис для ведения бизнеса «Контур.Фокус», Московская область стало регионом-лидером по количеству компаний, производящих мясо. В декабре 2023 года здесь насчитывалось 567 компаний. В столице чуть меньше — 534; в Башкирии, занимающей в рейтинге третье место, таких организаций 445, в Краснодарском крае и Татарстане — 369 и 322 соответственно.

Всем производителям мясной продукции в Подмосковье доступны меры поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Они очень востребованы и реально помогают развивать бизнес, наращивать объёмы, сообщает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Меньше всего производителей мяса в Чукотском автономном округе: сейчас там действуют лишь четыре такие компании. В антирейтинге также Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область: в них, по данным на этот же период, работают 4 и 5 производителей мяса.

«Если посмотреть на динамику, то можно заметить, что с начала 2021 года по начало 2022 года отрасль претерпевала сильный упадок, но уже с января 2022 года количество производителей мяса стало неуклонно расти. Причина очевидна: ковид подкосил многие отрасли, в том числе и эту», — пояснил эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев.

Рынок мясопереработки завершил 2023 год восстановлением числа производителей до доковидных уровней — их количество стало увеличиваться с января 2022 года и в конце текущего года почти вернулось к допандемийным значениям.