Подход к работе ГК «Зелёный сад» оценили участники международного пенитенциарного форума

16 ноября в Рязани состоялся VI международный форум «преступление, наказание, исправление». Главы пенитенциарных служб России и дружественных стран познакомились с новейшими разработками ведомственных НИИ и передовым опытом исправительной системы.

В Рязанской области действует один из лучших исправительных центров в стране, который организован УФСИН России по Рязанской области при поддержке ГК «Зелёный сад». В 2022 году в п. Шумашь застройщик организовал исправительный центр, который стал образцовым. Осужденные к исправительным работам, либо отбывающие наказание за нетяжкие правонарушения могут быть переведены в исправительный центр нового уровня за примерное поведение.

Аркадий Гостев – Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России:

Уровень рецидивной преступности у осуждённых, отбывающих наказание в виде исправительных работ, в 4,5 раза ниже, чем у других освободившихся осуждённых.

Проживающие в исправцентре трудятся на строительных объектах компании каменщиками, бетонщиками, арматурщиками, электромонтажниками и по другим востребованным специальностям. Политика застройщика – мотивация на качественный результат, поэтому за проделываемый труд такие работники получают достойную заработную плату наравне с другими сотрудниками.

Андрей Оришкевич – Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад»:

В рамках проекта с УФСИН мы построили 3 многоквартирных дома общей площадью более 80 000 квадратных метров, все эти объекты построены и введены в эксплуатацию ранее срока.

По собственной инициативе и на собственные средства ГК «Зелёный сад» организовала для осуждённых возможность получить полезную профессию и уже давно проводит обучение различным специальностям, к которым недавно добавили курсы трактористов-механизаторов.

Место, где содержатся осуждённые, мало напоминает исправительное учреждение: во дворе комплекса находится футбольное поле, спортивная площадка, работающий фонтан, белки в вольере, за которыми ухаживают сами осуждённые. В свободное время у работников есть возможность почитать литературу, послушать виниловые пластинки из собственной фонотеки центра.

После окончания срока многие остаются работать у застройщика и получают хороший старт и мотивацию для законопослушной жизни.

Опыт рязанского центра уже собираются применять в других регионах РФ, во ФСИН считают, что такой способ отбывания наказания по нетяжким статьям приживётся по всей стране.

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