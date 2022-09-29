Подготовку призывников на полигоне в Рязанской области проверил замминистра обороны России

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил учебный полигон ВДВ в Сельцах в Рязанской области и посмотрел, как идёт подготовка призванных из запаса граждан. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отметили в Минобороны, замминистра побывал на практических занятиях по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и вождению боевых машин.

Ознакомился Евкуров и с условиями размещения военнослужащих, обеспечением их одеждой, обувью и снаряжением.

Юнус-Бек Евкуров обратил особое внимание на подготовку специалистов по связи и младшего командирского состава.