Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Подготовку призывников на полигоне в Рязанской области проверил замминистра обороны России

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Скриншот из видео телеканала "Звезда"

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил учебный полигон ВДВ в Сельцах в Рязанской области и посмотрел, как идёт подготовка призванных из запаса граждан. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отметили в Минобороны, замминистра побывал на практических занятиях по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и вождению боевых машин.

Ознакомился Евкуров и с условиями размещения военнослужащих, обеспечением их одеждой, обувью и снаряжением.

Юнус-Бек Евкуров обратил особое внимание на подготовку специалистов по связи и младшего командирского состава.

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