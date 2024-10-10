Подготовка к Полуфиналу КВН в Рязани идёт полным ходом

В субботу, 12 октября, в Рязанском дворце молодёжи состоится долгожданное событие — Полуфинал сезона 2024 Официальной Рязанской лиги МС КВН. Подготовка в 1/2 идёт полным ходом, сообщили организаторы события.

Уже стартовали редактуры команд. Работают с командами-участницами Полуфинала опытные редакторы и известные квнщики из Высшей лиги Руслан Шишкин (команда «Вятка») и Роман Кузьмин (команда «Такая история»). Оттачивают материал и доводят до совершенства шутки для того, чтобы в субботу в зале царила атмосфера радости и веселья.

Кстати, ведущей Полуфинала станет ещё одна представительница «вышки». Отвечать за настроение в зале будет несравненная Дарья Чепасова из команды «Бомонд». Её голос многие могли услышать на радио «Юмор-ФМ», где Дарья работает ведущей.

КВН состоится в субботу, 12 октября, в 18 часов. Вы можете успеть принять участие в розыгрыше пригласительных в группе 7info. Итоги подведём завтра!

#ПФКИ #фондкультурныхинициатив #грантдлякреативныхкоманд #КубокЧемпионовНаставники

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

#росмолодёжь #региондлямолодых62#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».