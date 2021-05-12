Поддельные денежные знаки: итоги I квартала 2021 года

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1 фальшивая монета и 80 поддельных банкнот Банка России выявлено в банковском секторе Рязанской области в I квартале 2021 года. Это на две единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Традиционно основная доля подделок — это купюры номиналом 5000 рублей, на них приходится 87% от общего количества выявленных фальшивок. Реже стали имитировать банкноты номиналом 1000 рублей: 7 единиц против 18 годом ранее. В арсенале мошенников также встречались две поддельные купюры в 2000 рублей и одна — номиналом 500 рублей. Обнаружили эксперты и одну фальшивую монету 10 рублей.

Также с января по март 2021 года в Рязанской области выявлено 20 поддельных денежных знаков иностранных государств по 50 долларов США. За аналогичный период годом ранее — 2 фальшивые банкноты по 100 долларов США.