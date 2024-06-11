Подарки огненной планеты: как Марс в Тельце поможет разбогатеть каждому знаку зодиака



С 9 июня по 19 июля огненная планета Марс будет находиться в земном знаке Тельца. Марс – планета активности и напора, Телец – знак стабильности и материальных благ. О том, как Марс с Тельце может помочь каждому знаку зодиака укрепить своё финансовое положение, 7info рассказала астролог и астропсихолог Елена Чулюканова.

По словам Елены, сферы жизни, в которых будет находится Марс, заряжены энергией действий. В это время нужно много работать, а не лениться.

— Период хорош для решения финансовых вопросов, а ваши мотивация и энергия будут на пике. Особенно ярко ощутят энергию Марса Тельцы, рожденные 20-23 мая любого года, — говорит эксперт.

Телец — земной знак, он немного замедляет гонку за успехом – зато дает стабильность и устойчивость. Усилить положительное и скомпенсировать негативное влияние Марса можно с помощью физической активности, спорта.

Как Марс в Тельце повлияет на финансовое положение каждого знака

ОВЕН. Чтобы больше заработать, важно вкладывать всю свою энергию в поиск новых источников прибыли, дополнительной/сверхурочной работы. Могут возникнуть неожиданные траты и финансовый ущерб, есть риск потери работы.

ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете прилив сил, амбициозный настрой, море энергии для достижения финансовых целей, и главное – усилится ваша мотивация заработать. Есть вероятность потратить больше необходимого или вложиться не туда… аккуратно!

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши финансы вырастут в закулисных проектах – там, где лучше не афишировать свои намерения, скрывать свои дела или работу от всех, даже от близких. «Меньше знают – крепче спят…» Следует остерегаться тайных врагов. Может прийти доход от фриланса и онлайн-проектов.

PAК. Доходы могут вырасти за счёт активной командной работы с единомышленниками, вероятна прибыль в онлайн проектах. Вы можете занять лидирующие позиции, дерзайте! Но будьте осторожны: возрастёт конкуренция, недобросовестное поведение коллег.

ЛЕВ. Ваши действия могут ощутимо повлиять на достижение карьерных и финансовых целей. Руководство оценит по достоинству ваши инициативы на работе, даст возможность занять более высокую позицию – но конкурентов никто не отменял.

ДЕВА. Ваша проявленность напрямую отразится на доходах. Рекламируйте себя и свои услуги, участвуйте в конференциях, познавательных поездках. Кому актуально – налаживайте связи с иностранными партнёрами: это принесёт хороший результат. Главное – уважать традиции и не вступать в споры с людьми другой религии и национальности, доказывая свою правоту

ВЕСЫ. Финансы прямо зависят от доходов вашего партнера (личного или по бизнесу). Будьте внимательнее: вас могут проверять контролирующие органы. Возможно получение/увеличение финансов неожиданным для образом (выплаты от государства, наследство). Главное — в этот период не совершать рискованных действий.

СКОРПИОН. Прибыль лежит в сфере партнёрства и взаимодействия с клиентами. Ведите себя дипломатичней в общении, при необходимости идите на компромисс – это принесёт хороший результат. Будьте начеку: могут активироваться конкуренты и враги.

СТРЕЛЕЦ. Доходы будут полностью зависеть от приложенных вами усилий – а работы будет много. С коллегами могут сложиться напряженные ситуации, которые напрямую повлияют на ваш заработок. А, возможно, вас наделят властью, полномочиями, обязанностями – соответственно, ваши финансы увеличатся.

КОЗЕРОГ. Творческий потенциал и его направление отразятся на ваших доходах. Есть вероятность получить выигрыш, поэтому покупайте лотерейные билетики. Но возможны и денежные потери из-за рискованных финансовых вложений и азартных игр.

ВОДОЛЕЙ. Ваши финансы зависят от семьи и недвижимости. Возможны сделки, связанные с покупкой/продажей жилья. Кто-то может заработать, сдав свою недвижимость в аренду, или будет трудиться в домашних условиях. Могут увеличиться расходы: кто-то затеет ремонт или строительство дома, и на это понадобятся средства. Особые финансовые риски несут непредвиденные обстоятельства связанные с недвижимостью (потоп, пожар, природные катаклизмы).

РЫБЫ. Вам могут принести доход интеллектуальная деятельность, сотрудничество, продажи, а также ваши друзья и близкие родственники. В это время придётся много общаться, ездить по делам и заниматься сразу несколькими задачами. В сложных ситуациях используйте свои старые и новые связи, привлекайте к решению проблем знакомых, друзей и родных. И меньше спорьте: ни к чему хорошему это не приведёт – больше потеряете.

Астролог предупреждает: это общий прогноз и фон месяца для знаков Зодиака. Как это проявится в жизни каждого человека, зависит от его личной натальной карты.