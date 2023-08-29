Полицейские задержали пятерых молодых людей за жестокое избиение прохожего в районном центре Светлый Яр, пишет V1.RU.

Инцидент произошел ночью 20 августа на улице Мелиоративной у заброшенного кладбища.

По предварительной версии, трое 17-летних парней, а также их приятели 18 и 19 лет без причины набросились на 37-летнего незнакомца. Они решили избить жертву из хулиганских побуждений.

Мужчина попытался убежать, но споткнулся и упал. Толпа догнала и побила потерпевшего. Мужчине сломали ребра, причинив тяжкий вред здоровью. Ему диагностировали пневмоторакс. Следователи возбудили уголовное дело.