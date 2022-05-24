Под Саратовом нашли тело 27-летней девушки с перерезанным горлом

23 мая в селе Раевка Ивантеевского района Саратовской области обнаружили труп 27-летней девушки с колото-резаными ранениями в области шеи, сообщает пресс-служба регионального следкома.

К совершению убийства оказался причастен 42-летний местный житель. Мужчину удалось задержать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).