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Суббота, 25 декабря, 2021
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Под Саратовом хозяин дома убил гостя за прожорливость

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Терса Саратовской области, который подозревается в убийстве, пишет Вольск.ру.

Инцидент произошел вечером 23 декабря в частном доме на улице Коммунистической. Ранее судимый Алексей Борисов 1969 года рождения пригласил в гости приятелей, чтобы устроить застолье.

К полуночи за столом остались хозяин и местный пьяница Сергей Зиновьев. По предварительным данным, голодный гость съел почти всю закуску. Это не понравилось хозяину дома, который схватил нож и ударил им оппонента. Позже он сам вызвал полицию, однако потерпевший скончался.

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Ранее злоумышленник отбыл срок за преступление, которое силовики называют «отложенным убийством» – Борисов до смерти забил человека.

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