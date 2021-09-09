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Четверг, 9 сентября, 2021
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Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест

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Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест

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В селе Поляны завершается строительство яслей, сообщила пресс-служба администрации Рязанского района.

Заканчивается внутренняя отделка помещений, проводятся работы по благоустройству территории, со следующей недели в новые ясли начнут завозить оборудование.

Здание яслей на 60 мест в Полянах возводят в рамках национального проекта «Демография». Финансы выделили федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

Проект разработан ООО «ГУК «Рязаньпроект», который обеспечивает авторский надзор за его реализацией. Подрядчик — строительная компания ГК «Альянс», контроль обеспечивает МКУ «Техобеспечение» (Рязанский район).

  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест
  • Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест

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