Под Рязанью завершается строительство яслей на 60 мест

В селе Поляны завершается строительство яслей, сообщила пресс-служба администрации Рязанского района.

Заканчивается внутренняя отделка помещений, проводятся работы по благоустройству территории, со следующей недели в новые ясли начнут завозить оборудование.

Здание яслей на 60 мест в Полянах возводят в рамках национального проекта «Демография». Финансы выделили федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

Проект разработан ООО «ГУК «Рязаньпроект», который обеспечивает авторский надзор за его реализацией. Подрядчик — строительная компания ГК «Альянс», контроль обеспечивает МКУ «Техобеспечение» (Рязанский район).