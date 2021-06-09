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Среда, 9 июня, 2021
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Под Рязанью выпал град

7info
Изображение LoraPalner с сайта Pixabay
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В селе Дядьково Рязанского района днём 9 июня выпал град. Видео опубликовано в инстаграме. 

Напомним, сегодня сильный дождь затопил улицы Рязани. Пользователи соцсетей поделились видео с городских улиц.

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