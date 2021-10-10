Под Рязанью выявили случай заражения бешенством

В селе Городище Рыбновского района выявлен случай заболевания бешенством животных. Постановление о введении карантина опубликовано в «Рязанских ведомостях».

Заболевание выявлено в подворье дома 43 по улице Новой. Карантин в населённом пункте продлится 60 дней.

На время карантина в Городище запретили лечить больных восприимчивых к заболеванию животных, ввозить и вывозить восприимчивых животных (кроме вакцинированных), снимать шкуры с трупов восприимчивых животных.

Также введён запрет на проведение животных ярмарок и выставок.