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Воскресенье, 10 октября, 2021
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Под Рязанью выявили случай заражения бешенством

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Под Рязанью выявили случай заражения бешенством

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В селе Городище Рыбновского района выявлен случай заболевания бешенством животных. Постановление о введении карантина опубликовано в «Рязанских ведомостях».

Заболевание выявлено в подворье дома 43 по улице Новой. Карантин в населённом пункте продлится 60 дней.

На время карантина в Городище запретили лечить больных восприимчивых к заболеванию животных, ввозить и вывозить восприимчивых животных (кроме вакцинированных), снимать шкуры с трупов восприимчивых животных.

Также введён запрет на проведение животных ярмарок и выставок.

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